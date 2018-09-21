Эффектный гол Ковальчука не помог «Лос-Анджелесу» избежать разгрома от «Вегаса»

За океаном продолжаются предсезонные матчи в Национальной хоккейной лиге. «Лос-Анджелес Кингз» потерпел разгромное поражение от «Вегас Голден Найтс». Матч завершился победой подопечных Жерара Галлана со счётом 7:2.

Российский нападающий «королей» Илья Ковальчук отметился эффектной заброшенной шайбой. Ещё одну шайбу в составе «Кингз» провёл Джефф Картер.

Видео гола Ковальчука можно посмотреть в официальном «твиттере» клуба.

В составе победителей авторами голов стали Вильям Карлссон, Даниэль Карр, Райлли Смит, Джонатан Маршессо (дубль), Николя Хаг и Киган Колесар.

Ковальчук провёл на льду 19 минут 20 секунд (из них чуть больше четырёх минут при игры в большинстве), нанёс три броска в створ и заработал показатель полезности «-2».

Эксклюзивный анализ последних событий в мире спорта читайте в телеграм-канале «Чемпионата».