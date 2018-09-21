Карандин: «Авангарду» не избежать спада в середине чемпионата

Почётный вице-президент ФХР Юрий Карандин прокомментировал удачный старт «Авангарда» в регулярном чемпионате КХЛ.

«Канадский тренер сумел мобилизовать команду, она играет в эффективный, динамичный хоккей. Но всё же пока во многом за счет эмоций, желания себя показать перед новым тренером. Пока «Авангард» играет по типично канадским законам: стартовый натиск, мощный первый период — в виде начала сезона.

Хватит ли «ястребам» сил играть в такой энергозатратный хоккей весь чемпионат? Честно говоря, сомневаюсь. Обычно канадцы проседают в середине матча, так что определённого спада «Авангарду» в середине чемпионата не избежать. Тем более что предсезонная подготовка — не конёк североамериканских тренеров.

Для меня показательным стал матч «Авангарда» в Астане. После 3:0 в первом периоде Омск резко притормозил — и с трудом добился овертайма. Это первый сигнал, в штабе «ястребов» должны его уловить», — цитирует Карандина Russia-Hockey.