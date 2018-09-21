Воробей: с приходом Таполы полевых русских и белорусов в «Куньлуне» не осталось

Защитник «Сибири» Павел Воробей рассказал о переходе в новосибирский клуб из «Куньлунь Ред Стар».

«Соскучился по игре в КХЛ. Хочу побыстрее дебютировать в новой команде. В „Куньлуне“ поменялся главный тренер, пришли новые игроки — к ним больше доверия. Поэтому я выпал из состава, ни на кого обид нет. Не могу ничего сказать про отношение в команде к русским и белорусам с приходом Таполы, но полевых игроков в „Куньлуне“ не осталось, только вратари.

Снятие легионерского статуса для белорусских хоккеистов — это плюс. Стало больше выбора. Возможно, в российских командах теперь появится больше белорусов», — сказал Воробей в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Ерыкаловым.

В минувшем сезоне 21-летний Воробей принял участие в 52 матчах КХЛ, выступая за «Куньлунь Ред Стар». На его счету 12 (4+8) очков при показателе полезности «+8». В нынешнем сезоне Воробей не провёл ни одного матча на уровне КХЛ и был отправлен в фарм-клуб. В 3 матчах «регулярки» ВХЛ Павел отметился 1 заброшенной шайбой и 1 результативной передачей при полезности «-5».