«Амур» — ЦСКА: в матче не примет участия Максим Шалунов, Илья Сорокин — в запасе

Стали известны состав «Амура» и ЦСКА на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Игра состоится в Хабаровске сегодня, 21 сентября, и начнётся в 12:30 мск. Ворота команды Игоря Никитина вновь будет защищать Ларс Юханссон. Нападающий Максим Шалунов не попал в заявку «армейцев».
Календарь регулярного чемпионата КХЛ в сезоне-2018/19
«Амур»:
Аликин (Кашик);
Коларж – Кузьмин, Горшков – Пьянов – Зогорна;
Йордан – Корягин, Вл. Ушенин– Вяч. Ушенин– Руденков;
Воробьёв– Турбин, Попугаев– Филиппи– Руденков;
Кузнецов, Гиздатуллин – Железков– Величкин.
ЦСКА:
Юханссон (Сорокин);
Дальбек– Робинсон, Капризов – Вей – Григоренко;
Марченко– Блажиевский, Слепышев– Андронов – Калинин;
Нестеров – Романов, Телегин– Светлаков– Скотт;
Науменков, Толчинский – Попов– Окулов.