«Амур» — ЦСКА: в матче не примет участия Максим Шалунов, Илья Сорокин — в запасе

Стали известны состав «Амура» и ЦСКА на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Игра состоится в Хабаровске сегодня, 21 сентября, и начнётся в 12:30 мск. Ворота команды Игоря Никитина вновь будет защищать Ларс Юханссон. Нападающий Максим Шалунов не попал в заявку «армейцев».

Календарь регулярного чемпионата КХЛ в сезоне-2018/19

«Амур»:



Аликин (Кашик);

Коларж – Кузьмин, Горшков – Пьянов – Зогорна;

Йордан – Корягин, Вл. Ушенин– Вяч. Ушенин– Руденков;

Воробьёв– Турбин, Попугаев– Филиппи– Руденков;

Кузнецов, Гиздатуллин – Железков– Величкин.

ЦСКА:



Юханссон (Сорокин);

Дальбек– Робинсон, Капризов – Вей – Григоренко;

Марченко– Блажиевский, Слепышев– Андронов – Калинин;

Нестеров – Романов, Телегин– Светлаков– Скотт;

Науменков, Толчинский – Попов– Окулов.