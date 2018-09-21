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«Амур» — ЦСКА: в матче не примет участия Максим Шалунов, Илья Сорокин — в запасе

«Амур» — ЦСКА: в матче не примет участия Максим Шалунов, Илья Сорокин — в запасе
Хоккей / КХЛ

Стали известны состав «Амура» и ЦСКА на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Игра состоится в Хабаровске сегодня, 21 сентября, и начнётся в 12:30 мск. Ворота команды Игоря Никитина вновь будет защищать Ларс Юханссон. Нападающий Максим Шалунов не попал в заявку «армейцев».

Календарь регулярного чемпионата КХЛ в сезоне-2018/19

«Амур»:

Аликин (Кашик);
Коларж – Кузьмин, Горшков – Пьянов – Зогорна;
Йордан – Корягин, Вл. Ушенин– Вяч. Ушенин– Руденков;
Воробьёв– Турбин, Попугаев– Филиппи– Руденков;
Кузнецов, Гиздатуллин – Железков– Величкин.

ЦСКА:

Юханссон (Сорокин);
Дальбек– Робинсон, Капризов – Вей – Григоренко;
Марченко– Блажиевский, Слепышев– Андронов – Калинин;
Нестеров – Романов, Телегин– Светлаков– Скотт;
Науменков, Толчинский – Попов– Окулов.

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