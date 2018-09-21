Быков: когда ситуация позволит работать с профессиональной командой, я дам знать

Двукратный чемпион мира, двукратный обладатель Кубка Гагарина Вячеслав Быков прокомментировал назначение на должность консультанта «Академии хоккея Ак Барс», а также заявил, что вернётся к клубной работе, когда позволит ситуация.

«Как вы знаете, руководителем всей системы там является Игорь Захаркин, и я нахожусь в его распоряжении. И, в зависимости от необходимости, я буду заниматься с молодёжью, передавать свой опыт как на льду, так и вне его. То же самое будет касаться и встреч с тренерами академии. Как в Казани, в системе «Ак Барса», так и в Альметьевске. Но, опять же, всё будет зависеть от необходимости и от тех указаний, которые я буду получать от Игоря Захаркина. Мы с Игорем Владимировичем всё время в контакте, поэтому любые вопросы, которые возникают, мы постоянно обсуждаем. Знаете, в наше время, при существующих технологиях, контактировать можно в любой момент.

Возвращение к клубной работе? Знаете, нахожусь там, где я нужнее. Есть ли шанс, что я вернусь? Конечно. Но не нужно всё это сводить к семейному вопросу. Я приезжаю в академию «Ак Барса», значит, я там нужен. Но на определённых моих временных условиях. Так что, как только ситуация будет позволять работать с профессиональной командой, я дам знать. У меня много друзей, которые могут сосватать в какую-нибудь команду. Не буду скромничать, предложения поступают», — цитирует Быкова «Реальное время».