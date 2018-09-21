Мартемьянов объяснил, почему не станет играть в большинстве в пять форвардов

Главный тренер «Автомобилиста» Андрей Мартемьянов прокомментировал большое число штрафных минут у команды и поделился мнением о возможности разыгрывать большинство в пять нападающих.

Удаления? Чем можно объяснить… Удалениями… Неправильно играли, значит. Будем над этим работать. Ребят предупреждаем, что сейчас судятся любые зацепы и прочие подобные нарушения. К сожалению, бывают моменты, когда эмоции перехлёстывают и берут вверх над разумом, и это приводит к удалениям. Бывает, что игроки нервничают из-за того, что не идёт игра. Вроде вчера было всё хорошо, а сегодня не совсем получается. Начало чемпионата, поэтому, может быть, где-то из-за ротации состава среди защитников парни получают удаления, потому что немножко не чувствуют игры до конца.

Не хотели бы попробовать использовать пять нападающих в большинстве? Один защитник должен присутствовать всегда на площадке. Невозможно играть в большинстве в пять форвардов — соперник быстро их прочитает, пойдёт на них более активно, а у форвардов навык игры в обороне, скажем так, немножко притуплен. Защитники в этом плане играют более ответственно», – цитируют Мартемьянова «Известия».