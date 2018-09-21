«Сибирь» заключила контракт с нападающим Максимом Казаковым, информирует официальный сайт Континентальной хоккейной лиги. Соглашение рассчитано на один сезон.

Календарь регулярного чемпионата КХЛ сезона-2018/19

25-летний Казаков в минувшем сезоне играл за «Адмирал», в 55 играх регулярного чемпионата записав в актив 12 (7+5) очков при показателе полезности "-6".

За карьеру в КХЛ Максим также защищал цвета таких клубов, как «Авангард» и новокузнецкий «Металлург». В общей сложности Казаков принял участие в 191 матче, забросил 43 шайбы и сделал 24 результативные передачи при полезности «+10» и 106 штрафных минутах.

Напомним, что подопечные Александра Андриевского после девяти матчей занимают последнее место в лиге, не имея на своём счету очков.