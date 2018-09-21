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«Адмирал» упустил преимущество в две шайбы и проиграл «Словану»

«Адмирал» упустил преимущество в две шайбы и проиграл «Словану»
Хоккей / КХЛ

«Адмирал» проиграл братиславскому «Словану» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Игра состоялась во Владивостоке и завершилась со счётом 5:4 в пользу подопечных Владимира Орсага.

Начало матча осталось за хозяевами, которые уже к исходу пятой минуты встречи вели со счётом 2:0. Отличились Кирилл Дьяков и Александр Черников. На седьмой минуте стартовой двадцатиминутки цели достиг бросок защитника гостей Ника Шауса. В начале второго периода «моряки» восстановили перевес в две шайбы после гола Сергея Конькова, однако ещё до перерыва гостям удалось не только сравнять счёт, но и выйти вперёд. Успех праздновали Матуш Сукель и дважды Джефф Таффе. В третьем периоде команды обменялись заброшенными шайбами. Сначала Денис Вихарев счёт сравнял, но уже спустя минута Михал Ржепик вновь вывел гостей вперёд, установив окончательный счёт в матче.

КХЛ - регулярный чемпионат
21 сентября 2018, пятница. 12:30 МСК
Адмирал
Владивосток
4 : 5
2:1, 1:3, 1:1
Слован
Братислава
1:0 – Дьяков (Стрельцов, Черников) – 01:38 (5x5), 2:0 – Черников (Стрельцов, Стрельцов) – 04:10 (5x5), 2:1 – Шаус (Бачик, Лунтер) – 06:27 (5x5), 3:1 – Коньков (Бутузов) – 22:36 (5x5), 3:2 – Сукель (Червены, Чипчура) – 23:18 (5x5), 3:3 – Таффе (Вирта, Ржепик) – 32:32 (5x5), 3:4 – Таффе (Ро, Желина) – 36:52 (5x4), 4:4 – Вихарев (Коньков, Бутузов) – 51:27 (5x4), 4:5 – Ржепик (Грман, Вирта) – 52:51 (5x5)

«Слован» прервал трёхматчевую серию поражений, команда Сергея Светлова в свою очередь оступилась в третий раз подряд.

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