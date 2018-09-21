«Адмирал» упустил преимущество в две шайбы и проиграл «Словану»

«Адмирал» проиграл братиславскому «Словану» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Игра состоялась во Владивостоке и завершилась со счётом 5:4 в пользу подопечных Владимира Орсага.

Начало матча осталось за хозяевами, которые уже к исходу пятой минуты встречи вели со счётом 2:0. Отличились Кирилл Дьяков и Александр Черников. На седьмой минуте стартовой двадцатиминутки цели достиг бросок защитника гостей Ника Шауса. В начале второго периода «моряки» восстановили перевес в две шайбы после гола Сергея Конькова, однако ещё до перерыва гостям удалось не только сравнять счёт, но и выйти вперёд. Успех праздновали Матуш Сукель и дважды Джефф Таффе. В третьем периоде команды обменялись заброшенными шайбами. Сначала Денис Вихарев счёт сравнял, но уже спустя минута Михал Ржепик вновь вывел гостей вперёд, установив окончательный счёт в матче.

«Слован» прервал трёхматчевую серию поражений, команда Сергея Светлова в свою очередь оступилась в третий раз подряд.