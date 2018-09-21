Старченко: раньше в голове сидело, что Доус или Боченски забьют дежурные шайбы

Нападающий «Барыса» Роман Старченко поделился впечатлениями от старта регулярного сезона КХЛ.

Возможно, стало больше доверия со стороны тренера, плюс отличные партнёры и хорошая подготовка. Наверное, чем старше становишься, тем больше начинаешь уделять времени себе, своим тренировкам, постоянно стараешься держать себя в форме. Иначе недолго всё растерять, а набирать потом очень сложно. Кроме того после прошлого сезона мы многое обдумали и осознали. Год назад тоже хорошо начали, но потом всё пошло не так…

Ставка была на лидеров? Есть и такой момент… В голове сидело: всё равно выйдут Найджел или Боча, забьют свои дежурные шайбы, спасут ситуацию. Сейчас остальным надо брать игру на себя, становиться лидерами, в том числе и мне», — цитирует Старченко официальный сайт КХЛ.