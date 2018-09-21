Никитин: у ЦСКА два хороших вратаря, у нас приятная проблема выбора

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин после победы над «Амуром» (4:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ заявил, что волевая победа над «Адмиралом» стала хорошим толчком для его команды.

«Сегодня было много положительной энергии у ребят — почти не делали ошибок. а если и ошибались, то самоотверженно исправляли. Полностью заслужили эту победу. Во Владивостоке у нас были проблемы, которые мы смогли решить, это послужило хорошим толчком для команды — когда ты выбираешься из непростой ситуации, это послужило хорошим подспорьем в следующих играх с «Куньлунем» и «Амуром». Да, у соперника тоже были моменты, но Ларс молодец, подчистил.

Будет ли Юханссон играть в следующих матчах? Мы не делаем выводв сразу после игры, у нас ещё три дня и два хороших вратаря, так что проблема выбора у нас приятная», — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Егор Параскун.