Марченко — о голе: такое нечасто происходит, но здесь увидел возможность

Защитник ЦСКА Алексей Марченко прокомментировал крупную победу над «Амуром» (4:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Хороший результат на выезде, но по игре ещё есть над чем работать, эти победы должны придать ЦСКА уверенность в своих силах: две последних игры выиграли всухую. Преимущество в движении сегодня стало решающим фактором, мы контролировали шайбу, держали её в чужой зоне — так играть намного проще, создали много моментов, проводили быстрые смены, чтобы свежие партнёры могли тоже поиграть у чужих ворот.

Эпизод с моим голом? Действовал по ситуации, увидел свободный лёд, подключился на пятак и добил, такое нечасто происходит, но здесь увидел возможность и воспользовался», — передаёт слова Марченко корреспондент «Чемпионата» Егор Параскун.

Видео гола можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.