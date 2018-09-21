Вл. Ушенин: ЦСКА полностью переиграл «Амур», как по счёту, так и по игре

Нападающий «Амура» Владислав Ушенин прокомментировал крупное поражение от ЦСКА (0:4) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

«Хотели сегодня выиграть, однако не удалось навязать ЦСКА свой хоккей, они нас полностью переиграли, как по счёту, так и по игре. ЦСКА играл очень быстро, хорошо двигали шайбу, в отличие от нас, может, с виду казалось, что мы двигаемся медленно, но это не так — они своё преимущество получили за счёт игры в пас. Были и ненужные удаления, потому что не успевали за соперником.

Нас ждёт непростой выезд, «Амуру» надо добавлять в каждом компоненте игры, особенно в реализации большинства», — передаёт слова Ушенина корреспондент «Чемпионата» Егор Параскун.