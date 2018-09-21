Наставник «Лос-Анджелес Кингз» сравнил Илью Ковальчука с Петером Форсбергом

Главный тренер «Лос-Анджелес Кингз» Джон Стивенс оценил игру форварда Ильи Ковальчука в предсезонной игре с «Вегас Голден Найтс» (2:7). В этом матче россиянин отметился эффектным голом.



«Присутствие Ковальчука — большой фактор для команды с точки зрения игры в большинстве. Илья прекрасно владеет шайбой и способен запутать своими действиями любого соперника. В этом плане Ковальчук очень хорош. Я бы сравнил его с Петером Форсбергом – когда вы думали, что он будет бросать, он мог отдать передачу или уйти от вас на скорости и наоборот. Ковальчук обладает такой же способностью», — приводит слова Стивенса ESPN.



Ковальчук провёл на льду 19 минут 20 секунд (из них чуть больше четырёх минут при игры в большинстве), нанёс три броска в створ и заработал показатель полезности «-2».

Ковальчук раздел оборону «Вегаса». Шикарный проход через всю площадку Но всё равно заработал «-2».