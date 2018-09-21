Стали известны составы на матч «Йокерита» и «Автомобилиста»

«Йокерит» и «Автомобилист» объявили составы на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча состоится в Хельсинки и начнётся в 18:30 мск.



«Йокерит»:



Запольски (Калниньш);

Столери — Лепистё, Мозес — Регин — Маннинен;

Кивистё — Грант, Йоэнсуу — Норман — О`Нилл;

Лёв — Лауридсен, Йормакка — Плэтт — Н. Енсен;

Рясанен, Пильстрём — Ниеми — Анттила.



«Автомобилист»:



Коварж (Сохатский);

Василевский – Трямкин, Крикунов – Кучерявенко – Миловзоров;

Бодров – Мамкин, Доус – Да Коста – Голышев;

Егоршев – Лямин, Чесалин – Паре – Секстон;

Гуркин – Валитов, Кузнецов – Попов – Литовченко.



«Йокерит» лидирует на Западе, набрав 15 очков в восьми матчах, коллектив Андрея Мартемьянова располагается на первой строчке в Восточной конференции, одержав на старте восемь побед подряд.

Кто-то лишится лидерства, а «Трактор» тренера? Интриги дня КХЛ В Хельсинки встретятся лучшие команды сезона.