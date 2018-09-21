«Йокерит» и «Автомобилист» объявили составы на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча состоится в Хельсинки и начнётся в 18:30 мск.
«Йокерит»:
Запольски (Калниньш);
Столери — Лепистё, Мозес — Регин — Маннинен;
Кивистё — Грант, Йоэнсуу — Норман — О`Нилл;
Лёв — Лауридсен, Йормакка — Плэтт — Н. Енсен;
Рясанен, Пильстрём — Ниеми — Анттила.
«Автомобилист»:
Коварж (Сохатский);
Василевский – Трямкин, Крикунов – Кучерявенко – Миловзоров;
Бодров – Мамкин, Доус – Да Коста – Голышев;
Егоршев – Лямин, Чесалин – Паре – Секстон;
Гуркин – Валитов, Кузнецов – Попов – Литовченко.
«Йокерит» лидирует на Западе, набрав 15 очков в восьми матчах, коллектив Андрея Мартемьянова располагается на первой строчке в Восточной конференции, одержав на старте восемь побед подряд.
Стали известны составы на матч «Йокерита» и «Автомобилиста»