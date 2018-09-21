Шумаков дебютирует за «Вашингтон» в предстоящем матче с «Каролиной»

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Сергей Шумаков дебютирует за свою новую команду в предсезонной игре с «Каролиной Харрикейнз». Этот матч состоится завтра, 22 сентября, и начнётся в 2:30 мск.



Как сообщает пресс-служба столичного клуба, россиянин выйдет на лёд во втором звене вместе с Ларсом Эллером и Чандлером Стивенсоном. Дмитрий Орлов составит первую пару защитников с Мэттом Нисканеном.



27 августа Шумаков расторг контракт с московским ЦСКА, который сохранил права на хоккеиста в КХЛ. Форвард, выведенный из состава москвичей в финале Кубка Гагарина, требовал обмена, однако руководство «армейского» клуба не смогло найти ему вариант в КХЛ. В итоге контракт с хоккеистом был расторгнут по инициативе игрока.

«Когда появился «Вашингтон», другие варианты отпали». Шумаков – об НХЛ Бывший форвард ЦСКА не боится АХЛ.