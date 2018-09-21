Адвокат Знарка: кто-то пытается дискредитировать руководство «Динамо» и тренера

Адвокат заслуженного тренера России Олега Знарка Пётр Приходько прокомментировал информацию о переговорах с московским «Динамо».

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Ранее сообщалось, что Знарок якобы провёл встречу с представителями бело-голубых и запросил у руководства клуба зарплату в несколько миллионов долларов и бонусы за каждый пройденный раунд в плей-офф.



«Информация о переговорах Олега Валерьевича с московским «Динамо» не соответствует действительности. Указанные цифры в отношении запросов тренера выглядят фантастическими в условиях современной экономики. На мой взгляд, кто-то явно пытается дискредитировать руководство московского клуба и тренера. Источнику подобной информации необходимо поднимать свой профессионализм не за счёт распространения таких слухов, которые бьют по имиджу самого успешного тренера в России», — сказал Приходько «Чемпионату».



В настоящий момент московское «Динамо», которым руководит Владимир Воробьёв, занимает последнее место в турнирной таблице Западной конференции.