Ковальчук – о купании Овечкина в фонтане: это типичный Ови, большой ребёнок

Нападающий «Лос-Анджелес Кингз» Илья Ковальчук поделился мнением о победе «Вашингтон Кэпиталз» в Кубке Стэнли.

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«Это было здорово. Я смотрел матчи «Вашингтона» в плей-офф. Здорово, что Александр Овечкин реализовал поставленную цель, поскольку он заслужил поднять трофей над головой. Саша невероятным образом проявил себя в плей-офф, но в целом у «Вашингтона» отличная команда. На мой взгляд, сейв Холтби во второй игре с «Вегасом» стал ключевым моментом».



Также Илья прокомментировал празднование Овечкина, который после триумфа искупался в фонтане с обнажённым торсом, после чего несколько раз отжался и попал в объятия партнёров по команде и фанатов клуба.



«Типичный Ови. Я знаю его с 10 лет, ничего не меняется. Саша остаётся большим ребёнком», — приводит слова Ковальчука ESPN.