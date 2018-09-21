Макдэвид: чтобы стать лучшим, нужно наслаждаться рутиной и быть слегка одержимым

Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид рассказал, за счёт чего можно стать лучшим в своём деле.



«Нужно ли любить грязную работу, чтобы стать лучшим? Надо быть, не скажу что гиком, но немного одержимым. Ты должен хотеть это делать, наслаждаться рутиной. Думаю, что любой, кто является лучшим в своей области, не обязательно даже в спорте, приносит эти мысли и домой. Это то, о чём думают люди, что делают инстинктивно и что делает их лучше, даже если они сами этого не осознают. Это относится ко всем, кто является лучшим в своей области», — цитирует форварда официальный сайт НХЛ.



В прошлом сезоне Макдэвид провёл 82 матча в «регулярке» и набрал 108 (41+67) очков при показателе полезности «+20».

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19