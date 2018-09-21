«Ак Барс» одержал волевую победу над «Нефтехимиком»

«Ак Барс» обыграл «Нефтехимик» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Игра прошла в Нижнекамске и закончилась в пользу казанцев со счётом 2:1.



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Команда Андрея Назарова открыла счёт в первом периоде, после того как Юусо Пуустинен реализовал численное преимущество. Во второй трети встречи казанцы смогли не только восстановить равновесие благодаря голу Алексея Потапова, но и вышли вперёд после точного броска Владимира Ткачёва. Команда Зинэтулы Билялетдинова сумела удержать минимальное преимущество до финальной сирены и одержала вторую победу подряд.



«Ак Барс» набрал 12 очков в девяти матчах, на счету «Нефтехимика» восемь очков после восьми игр.

Видео основных моментов матча можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.