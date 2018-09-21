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«Ак Барс» одержал волевую победу над «Нефтехимиком»

«Ак Барс» одержал волевую победу над «Нефтехимиком»
Хоккей / КХЛ

«Ак Барс» обыграл «Нефтехимик» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Игра прошла в Нижнекамске и закончилась в пользу казанцев со счётом 2:1.

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Команда Андрея Назарова открыла счёт в первом периоде, после того как Юусо Пуустинен реализовал численное преимущество. Во второй трети встречи казанцы смогли не только восстановить равновесие благодаря голу Алексея Потапова, но и вышли вперёд после точного броска Владимира Ткачёва. Команда Зинэтулы Билялетдинова сумела удержать минимальное преимущество до финальной сирены и одержала вторую победу подряд.

«Ак Барс» набрал 12 очков в девяти матчах, на счету «Нефтехимика» восемь очков после восьми игр.

Видео основных моментов матча можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

КХЛ - регулярный чемпионат
21 сентября 2018, пятница. 19:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
1 : 2
1:0, 0:2, 0:0
Ак Барс
Казань
1:0 – Пуустинен (Сергеев) – 13:09 (4x3), 1:1 – Потапов (Лукоянов) – 34:15 (5x5), 1:2 – Ткачёв (Глухов, Галиев) – 36:14 (5x5)
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