«Трактор» обыграл «Сочи», вырвав победу в овертайме за секунду до сирены

«Сочи» встречался с «Трактором» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Игра состоялась в Сочи и закончилась со счётом 4:3 в пользу гостей.

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В первом периоде на гол Никиты Никитина черноморская команда ответила заброшенной шайбой Степана Старкова. Во втором игровом отрезке гости реализовали большинство стараниями Виталия Кравцова, но на это коллектив Сергея Зубова ответил голом Дмитрия Архипова. Станислав Бочаров вывел «леопардов» вперёд по ходу третьей двадцатиминутки, команда Германа Титова отыгралась спустя 13 секунд – отличился Райан Стоу. Судьба встречи решалась в овертайме — победу гостям принёс Игорь Исаев.



«Сочи» после девяти матчей набрал восемь очков, у «Трактора» — семь очков после восьми встреч.

Видео основных моментов матча можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.