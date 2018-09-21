Билялетдинов: «Ак Барс» неважно начал, пришлось вносить изменения

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов прокомментировал выездную победу над «Нефтехимиком» (2:1) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.



«У «Ак Барса» было неважное начало. Пришлось кое-что изменить, и ребята смогли войти в игру, появился хоккейный кураж. Я очень доволен, что мы сумели вырвать победу. Игра получилась непростой, соперник показал хороший хоккей. Мои ребята сработали здорово, молодцы.



Почему Ткачёв был переведён в четвёртое звено? Сам не знаю, где у меня третье, а где четвёртое звено. Считаю их равнозначными. Так надо было. Если мы что-то делаем, то не делаем это просто так.



Как оценю игру Подъяпольского? Хорошо сыграл, молодец», — сказал Билялетдинов на пресс-конференции после матча.

Провалились. Игроки-разочарования на Востоке В одних ещё продолжают верить, а другие уже в глубоком запасе.