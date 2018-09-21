Яндач: плохое качество льда сказалось на действиях игроков «Магнитки»

Главный тренер «Металлурга» Йозеф Яндач прокомментировал поражение от «Торпедо» (2:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.



«Мне не понравилась игра команды в первом периоде, мы позволяли сопернику беспрепятственно проходить среднюю зону. Во втором периоде допустили ошибки, а у соперника есть скоростные хоккеисты, которые в контратаках наказали нас за оплошности. Впрочем, было достаточно времени для того, чтобы изменить статус-кво.



В концовке играли хорошо. У команды было большинство, но его реализовать не удалось. Хотел бы отметить неважное качество льда, что не могло не сказаться на действиях игроков в определённых эпизодах. Я очень рад, что завтра у команды выходной, у ребят будет возможность перевести дух после напряжённого графика.



Что случилось с Вольски? У него возникли проблемы со спиной. Перед игрой он попробовал свои силы на льду, но ситуация не изменилась в лучшую сторону», — сказал Яндач на пресс-конференции после игры.

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