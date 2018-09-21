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Немировски: «Металлург» ошибался, но делал это под давлением «Торпедо»

Немировски: «Металлург» ошибался, но делал это под давлением «Торпедо»
Хоккей / КХЛ

Наставник «Торпедо» Дэвид Немировски поделился мнением о победе команды над магнитогорским «Металлургом» (3:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ

«Я очень доволен результатом. В последних матчах команда старается гнуть свою линию. Мы попросили ребят действовать агрессивно, оказывать давление на противника, и они выполнили эту установку. Когда мы активно идём вперёд, то создаём моменты у чужих ворот. Соперник не просто ошибался, мы заставляли его делать это. Ребята – молодцы, они бились до конца. Веряев сыграл хорошо и забил важные голы.

Мили? Я думаю, он может сыграть в следующем матче. Завтра у нас выходной, послезавтра будет больше информации», — сказал Немировски на пресс-конференции после игры.

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