Титов: спасибо болельщикам «Трактора», что не отвернулись от команды

Главный тренер «Трактора» Герман Титов поделился эмоциями после выездной победы над «Сочи» (4:3 ОТ).

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«Хочу поблагодарить наших болельщиков, которые приехали на матч. Предыдущие игры мы очень слабо отыграли, много пропустили, зрители не отвернулись, всё равно приехали и поддержали. Большое им спасибо. Большое спасибо и ребятам, они сегодня сражались, вышли, как на последний бой. Бились до конца, и удача в конце оказалась на стороне «Трактора» — забили победный гол за 0,9 секунды до сирены.



Думаю, зрителям понравилась такая обоюдоострая игра с возможностями с двух сторон. Правда, дисциплина где-то хромает, нахватали очень много удалений. Над этим нужно работать. Вот эта победа, надеюсь, придаст уверенности ребятам», — приводит слова Титова пресс-служба ХК «Сочи».



В двух предыдущих матчах «Трактор» проиграл «Йокериту» (0:8) и «Спартаку» (1:6).