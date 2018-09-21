Потапов: сезон идёт очень быстро, у «Ак Барса» нет времени жалеть себя

Нападающий «Ак Барса» Алексей Потапов прокомментировал волевую победу над «Нефтехимиком» (2:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.



«Ребята рассказывали, что им долго не удавалось увезти из Нижнекамска победу. Сегодня нам это удалось, я очень рад. Перелом произошёл после первого периода, когда наставник нам ясно дал понять, как играть дальше. Мы вышли, и всё удачно сложилось.



Нужно было просто играть в свой хоккей — перестать смотреть на соперника и удаляться. Мы можем играть. Сезон идёт очень быстро, нет времени жалеть себя. Впереди домашняя серия, и нужно радовать болельщиков.



В Нижнекамске вообще здорово играть. И болельщики, и оппонент — они не дают много времени и пространства. Думаю, любому сопернику, который приезжает к «Нефтехимику», очень тяжело», — приводит слова Потапова пресс-служба «Ак Барса».

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