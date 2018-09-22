Передача Воробьёва не помогла «Филадельфии» в предсезонном матче с «Айлендерс»

За океаном состоялся ряд предсезонных матчей НХЛ.

«Нью-Йорк Айлендерс» в овертайме взял верх над «Филадельфией Флайерз» — 3:2. Результативной передачей в матче отметился форвард «Флайерз» Михаил Воробьёв. Дебютную шайбу в составе «Айлендерс» забросил бывший нападающий магнитогорского «Металлурга» Ян Коварж. Решающая шайба в овертайме на счету Райана Пулока.

«Чикаго Блэкхоукс» разгромил «Оттаву Сенаторз» со счётом 5:2. Форварды «Чикаго» Патрик Кейн и Джонатан Тейвз участия в матче не принимали.

«Торонто Мэйпл Лифс» переиграл «Баффало Сэйбрз» благодаря дублю Джона Тавареса – 5:3.

НХЛ. Предсезонные матчи

«Филадельфия» — «Нью-Йорк Айлендерс» — 2:3 ОТ (1:0, 1:1, 0:1, 0:1)

«Оттава» — «Чикаго» — 2:5 (2:1, 0:1, 0:3)

«Торонто» — «Баффало» — 5:3 (3:2, 1:1, 1:0)