«Тампа-Бэй» разгромила «Нэшвилл», Волков отметился передачей

Завершился очередной предсезонный матч в НХЛ. «Нэшвилл Предаторз» принимал на домашней площадке «Тампа-Бэй Лайтнинг» и потерпел поражение — 1:5 (0:3, 1:1, 0:1).

Дублем в составе «Лайтнинг» отметился нападающий Адам Эрне. Российский форвард «молний» Александр Волков записал на свой счёт результативную передачу. Защитник Михаил Сергачёв завершил матч с показателем полезности «+4». Россияне Андрей Василевский и Никита Кучеров участие в матче не принимали.

В параллельном матче «Виннипег Джетс» в овертайме взял верх над «Калгари Флэймз» — 4:3. Решающую шайбу в овертайме забросил защитник «Виннипега» Дастин Бафлин, оформивший дубль. Капитан «Джетс» Блейк Уилер записал на свой счёт 2 (1+1) балла за результативность.