Передача Тарасенко помогла «Сент-Луису» обыграть «Коламбус» в предсезонном матче

Завершился очередной предсезонный матч в НХЛ. «Сент-Луис Блюз» принимал на домашнем льду «Коламбус Блю Джекетс» и одержал уверенную победу — 3:0 (2:0, 0:0, 1:0).

Голами в составе победителей отметились Самюэль Блэй, Патрик Марун и Роберт Бертуццо. На счету форварда «Сент-Луиса» Владимира Тарасенко результативная передача. Россиянин Иван Барбашёв завершил матч с показателем полезности «+1». Голкипер «блюзменов» Чад Джонсон оформил шат-аут, отразив 20 бросков.

Половину встречи ворота «Блю Джекетс» защищал Сергей Бобровский, отразив 14 из 16 бросков. Российский нападающий «Коламбуса» Никита Коростелёв провёл на льду 11 минут 22 секунды, совершил 2 броска и не отметился результативными действиями. Артемий Панарин участия в матче не принимал.