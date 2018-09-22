Плющев: «Автомобилист» способен сохранить лидерство до конца сезона

Заслуженный тренер России Владимир Плющев прокомментировал игру «Автомобилиста» на старте регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

«Автомобилист» — это приятная неожиданность нынешнего сезона. Но для любого события есть основания и предпосылки. Поэтому взлёт этой команды совсем не случаен. Андрей Мартемьянов — достаточно опытный тренер, который прошёл хорошую школу Высшей лиги и получил необходимый опыт. Затем шагнул на ступеньку вверх и получил опыт работы в КХЛ с хабаровским «Амуром». И сейчас Мартемьянов создал команду не из звёзд, а из тех молодых и амбициозных ребят, которые горят желанием доказать, что они что-то могут и чего-то хотят достичь.

И атмосфера в «Автомобилисте» благоприятная — даже когда матч складывается не совсем удачно для уральцев, хоккеисты игру вытягивают. Это говорит о том, что у команды есть характер и есть харизматичный тренер, который знает потенциал своих подопечных и чётко ими управляет.

Сложно сказать, насколько долго продлится лидерство «Автомобилиста», но новый регламент начисления очков в регулярном чемпионате КХЛ может помочь клубу из Екатеринбурга сохранить созданный задел и до конца сезона», — приводит слова Плющева «Спорт день за днём».