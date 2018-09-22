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Э. Карлссон: с менеджментом «Оттавы» не разговаривал с прошлого ноября

Э. Карлссон: с менеджментом «Оттавы» не разговаривал с прошлого ноября
Хоккей / НХЛ

Защитник «Сан-Хосе Шаркс» Эрик Карлссон прокомментировал свой обмен из «Оттавы Сенаторз», отметив, что не планировал покинуть клуб.

«Я не обсуждал свой обмен с „Оттавой“. Я не разговаривал с менеджментом клуба с ноября прошлого года, когда меня попросили дать список команд, в которые я не хотел бы переходить. Это всё, что обсуждалось, больше ничего не было. Я планировал играть в хоккей в Оттаве и делал там это в меру своих способностей.

В „Сан-Хосе“ отличная организация, там есть хорошо подготовленная стратегия. Это прекрасное место для жизни и игры.

Возвращение в Оттаву будет очень весёлым. На трибунах будет много друзей и членов семьи. Вечер будет крайне запоминающимся, я в этом уверен», — приводит слова Карлссона Sportsnet.

Календарь Национальной хоккейной лиги сезона-2018/19

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