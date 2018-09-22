Э. Карлссон: с менеджментом «Оттавы» не разговаривал с прошлого ноября

Защитник «Сан-Хосе Шаркс» Эрик Карлссон прокомментировал свой обмен из «Оттавы Сенаторз», отметив, что не планировал покинуть клуб.



«Я не обсуждал свой обмен с „Оттавой“. Я не разговаривал с менеджментом клуба с ноября прошлого года, когда меня попросили дать список команд, в которые я не хотел бы переходить. Это всё, что обсуждалось, больше ничего не было. Я планировал играть в хоккей в Оттаве и делал там это в меру своих способностей.



В „Сан-Хосе“ отличная организация, там есть хорошо подготовленная стратегия. Это прекрасное место для жизни и игры.



Возвращение в Оттаву будет очень весёлым. На трибунах будет много друзей и членов семьи. Вечер будет крайне запоминающимся, я в этом уверен», — приводит слова Карлссона Sportsnet.



Календарь Национальной хоккейной лиги сезона-2018/19