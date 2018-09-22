Майк Грин может пропустить начало сезона из-за серьёзной болезни печени

Защитник клуба НХЛ «Детройт Ред Уингз» Майк Грин может пропустить начало сезона, информирует NBC Sports. Как сообщается, у 32-летнего хоккеиста обнаружено серьёзное заболевание печени.



«Грин на данный момент не может принимать участие в матчах. У него обнаружено серьёзное инфекционное заболевание, связанное с его печенью. Конкретики пока нет, врачи не готовы сообщить срок, на который он выбыл», — рассказал главный тренер клуба Джефф Блэшилл.



В прошлом сезоне защитник принял участие в 66 матчах регулярного чемпионата, сумев записать в свой актив 33 (8+25) баллов при показателе полезности "-14" и 38 минутах штрафного времени. В среднем хоккеист проводил на льду около 22 минут за матч.



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