Гертл: раньше в НХЛ было много чешских игроков, но сейчас их число убавилось

Нападающий клуба НХЛ «Сан-Хосе Шаркс» Томаш Гертл сказал, что всегда рад встретить на льду НХЛ соотечественников.



«Всякий раз, когда вижу другого чешского парня, играющего против меня, говорю ему что-нибудь по-чешски. Немного „трэша“, или какую-нибудь шутку, или что-нибудь вроде „да ладно тебе, дай уже мне забить“. Это же весело. Раньше в лиге было больше чехов, сейчас стало поменьше. Всякий раз, когда появляется кто-то новый из Чехии или когда вижу парня, против которого играю постоянно, это приятно.



Как правило, накануне матчей мы встречаемся, ужинаем или уж по крайней мере болтаем на арене непосредственно перед игрой. Рассказываем друг другу, как дела дома, и вообще делимся новостями. Приятно бывает поговорить по-чешски, когда весь год общаешься только по-английски. Такие моменты дают почувствовать себя почти дома», — цитирует Гертла официальный сайт лиги.