Дрегер: «Айлендерс» будет очень заинтересован в Бобровском

Аналитик канадского телеканала TSN Даррен Дрегер оценил возможность перехода в другую команду вратаря «Коламбус Блю Джекетс» Сергея Бобровского, у которого действует последний год контракта.



«Не исключаю, что «Коламбус» пойдёт по пути «Тампы», где раньше вместе играли Бен Бишоп и Андрей Василевский, а затем опытного Бишопа обменяли. Могу назвать команду, которая была бы очень заинтересована в Бобровском, — «Нью-Йорк Айлендерс». «Островитяне» ищут вратаря, который бы на долгое время решил проблемы на последнем рубеже, дал команде возможность побеждать. Генеральный менеджер клуба Лу Ламорелло не смог убедить остаться Джона Тавареса, и теперь он «голоден» до хорошей сделки. Клуб будет пытаться «зацепить» хорошего вратаря. Будет это обмен или «Айлендерс» дождётся, когда Бобровский станет свободным агентом, неизвестно. Но недостатка в предложениях у Сергея точно не будет», — сказал Дрегер в эфире радиостанции TSN 1200 Ottawa.

Панарин и Бобровский хотят уйти. «Коламбус» обменяет их в одну команду? Безумно, но лишь на первый взгляд.