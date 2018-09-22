«Торонто» подписал контракт новичка с Дер-Аргунчинцевым

Клуб НХЛ «Торонто Мэйпл Лифс» подписал трёхлетний контракт новичка с российским нападающим Семёном Дер-Аргунчинцевым, информирует официальный «твиттер» клуба.



Напомним, россиянин стал самым молодым участником прошедшего драфта Национальной хоккейной лиги (17 лет 9 месяцев 8 дней). «Торонто» выбрал форварда в третьем раунде под общим 76-м номером.



Дер-Аргунчинцев является воспитанником школы «Крылья Советов», в которой выступал вместе с Александром Романовым, задрафтованным во втором раунде «Монреалем».



В минувшем сезоне форвард выступал в OHL за клуб «Питербург Питс». 17-летний нападающий провёл 68 матчей в регулярном чемпионате хоккейной лиги Онтарио, записав на свой счёт 51 (12+39) балл при показателе полезности «-19» и 18 минутах штрафного времени.