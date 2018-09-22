Огурцов — о драке с Глуховым: судья зажимал руки, чтобы я пропускал удары

Защитник «Нефтехимика» Дмитрий Огурцов рассказал о драке с нападающим «Ак Барса» Михаилом Глуховым.



«Слово за слово, началась драка. Я вообще не понимаю судью, который зажал мне руки. Это просто ужасно. Пусть меня штрафуют, но судья не должен себя так вести — при драке сжимать мне руки, чтобы я пропускал удары. Если бы он так не сделал, я бы не пропустил ни одного удара.



Что касается драки, это эмоции — хотелось что-то предпринять, а забить не получалось. Пришлось драться. Это дело случая: он мне слово, я ему в ответ — и началась драка. Повторюсь, если бы не судья, драка прошла бы подольше. А так, он мне зажал руки. Не знаю, чем и как он думал, потом ездил и улыбался. Просто не представляю, как он сейчас спокойно там сидит. Хотя бы подошел и извинился, у меня бланш из-за него», — цитирует игрока «Татар-информ».

«У меня бланш из-за него». Игроку «настучали» по лицу в драке – помог судья Увидите, КХЛ ещё оштрафует потерпевшего на 300 тыс. рублей.

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