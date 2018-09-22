«Спартак» отправился на выезд без Педана, Воронина и Филатова

Московский «Спартак» отправился на два выездных матча, в Ригу и Братиславу, взяв 25 хоккеистов.



Вратари: Никита Беспалов, Юлиус Гудачек, Андрей Сковронский;



Защитники: Дмитрий Калинин, Андрей Кутейкин, Александр Осипов, Ярослав Дыбленко, Максим Гончаров, Евгений Кулик, Владислав Провольнев, Всеволод Сорокин, Артём Аляев;



Нападающие: Мартиньш Карсумс, Илья Зубов, Бен Максвелл, Каспарс Даугавиньш, Робин Ганзл, Анатолий Никонцев, Максим Трунёв, Александр Хохлачёв, Вячеслав Лещенко, Ярослав Косов, Глеб Шашков, Максим Цыплаков, Михаил Шалагин.



Голкипер Александр Трушков отправился в расположение воскресенского «Химика». Там же находится защитник Руслан Педан. Форварды Никита Филатов и Артём Воронин проходят курс восстановления после полученных повреждений.