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«Спартак» отправился на выезд без Педана, Воронина и Филатова

«Спартак» отправился на выезд без Педана, Воронина и Филатова
Хоккей / КХЛ

Московский «Спартак» отправился на два выездных матча, в Ригу и Братиславу, взяв 25 хоккеистов.

Вратари: Никита Беспалов, Юлиус Гудачек, Андрей Сковронский;

Защитники: Дмитрий Калинин, Андрей Кутейкин, Александр Осипов, Ярослав Дыбленко, Максим Гончаров, Евгений Кулик, Владислав Провольнев, Всеволод Сорокин, Артём Аляев;

Нападающие: Мартиньш Карсумс, Илья Зубов, Бен Максвелл, Каспарс Даугавиньш, Робин Ганзл, Анатолий Никонцев, Максим Трунёв, Александр Хохлачёв, Вячеслав Лещенко, Ярослав Косов, Глеб Шашков, Максим Цыплаков, Михаил Шалагин.

Голкипер Александр Трушков отправился в расположение воскресенского «Химика». Там же находится защитник Руслан Педан. Форварды Никита Филатов и Артём Воронин проходят курс восстановления после полученных повреждений.

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