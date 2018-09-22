Азиатская лига: Людучин дебютировал тремя передачами, у Фролова — гол

Российский нападающий Роман Людучин дебютировал в составе южнокорейского клуба «Хай 1» в Азиатской хоккейной лиге.



Форвард отметился тремя результативными передачами во встрече с «Дэменом» (4:2), в составе которого заброшенную шайбу в свой актив записал другой известный россиянин — нападающий Александр Фролов. В составе «Хай 1» дебютировали ещё три россиянина — Сергей Тополь, Максим Рыбалко и Антон Полещук.



Последний сезон в КХЛ 30-летний Людучин провёл в «Югре». В 45 матчах регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги он забросил 8 шайб и отдал 11 голевых передач. Показатель полезности составил «+2» при 50 минутах штрафного времени. Ранее Людучин также выступал за «Спартак», «Сочи», «Торпедо», «Нефтехимик» и «Локомотив».