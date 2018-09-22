Э. Кейн: «Сан-Хосе» не боится больших сделок, лидеры появились благодаря обменам

Нападающий «Сан-Хосе Шаркс» Эвандер Кейн высоко оценил работу генерального менеджера команды Дага Уилсона.



«Вообще, я всегда уверен в себе. В прошлом году в „Баффало“ у меня получился хороший старт, но потом у команды дела, к сожалению, разладились, запал сошел на нет. Но я смотрю вперед, вижу партнеров, с которыми предстоит играть в „Сан-Хосе“, и вижу, что мы можем добиться большого успеха. С огромным нетерпением жду старта чемпионата. Могу сказать, что такого нетерпения у меня не было уже давно.



Мне было очень легко вписаться в команду, потому что тут все друг друга уважают и восхищаются уникальными качествами партнеров. Мне подходит эта культура.



Работа Дага Уилсона стала еще одним фактором, внушающим мне уверенность в настоящем и будущем. Он не боится заключать большие сделки, что делал на протяжении многих лет. Большинство лидеров оказалось тут после обменов. Приятно знать, что наше руководство делает все, чтобы у игроков и тренерского штаба были все возможности добиться успеха. Это очень важно», — цитирует игрока официальный сайт лиги.