Житник: из-за контракта Шумаков будет в НХЛ «хромой уткой», в этом его плюс

Олимпийский чемпион Алексей Житник поделился мнением о шансах нападающего Сергея Шумакова закрепиться в НХЛ.



«На моей памяти впервые в КХЛ хоккеист отказывается от гарантированного контракта и едет в НХЛ на двусторонний контракт новичка. Очевидно, что Шумаков терпит серьезные финансовые убытки, рискует он и в игровом плане, можно остаться в АХЛ на весь сезон и, по сути, его потерять.



В каждом клубе НХЛ в тренировочные лагеря приезжают 15-17 хоккеистов на односторонних контрактах, а в случае с действующим обладателем Кубка Стэнли таких игроков 17-19. Таким образом, в лагере, по сути, разыгрывается два-три места в составе, на которые претендуют десятки хоккеистов. Конкуренция высочайшая! И Шумаков заслуживает уважения хотя бы за то, что вышел из комфортного состояния в КХЛ и бросил себе вызов.



Из-за двустороннего контракта Шумаков, образно говоря, является „хромой уткой“ — при прочих равных условиях в фарм-клуб в АХЛ отправят его, а не игрока с односторонним договором. Но, с другой стороны, в этом большой плюс Шумакова: он изначально предельно мотивирован и готов к тому, что придется выживать в каждом матче. Кроме того, насколько слышал, обратная дорога в КХЛ ему на данном этапе закрыта. Думаю, такая форс-мажорная, отчаянная ситуация и понимание того, что отступать некуда, новичку только поможет, по максимуму его мобилизует», — цитирует Житника Russia-Hockey.

Шумаков начал с удаления в первой же смене. Как не надо дебютировать в НХЛ «Вашингтон» пропустил, а россиянин в итоге провёл на льду 14 минут.