Стали известны составы на матч московского и минского «Динамо», который состоится сегодня, 22 сентября, в ДС «Мегаспорт», сообщает с места событий корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов. Начало – в 17:00 мск. Встречу из-за повреждения пропустит лучший снайпер москвичей Даниил Тарасов.
«Динамо» Москва:
Бочаров (Ерёменко);
Койвисто – Хиетанен, Кагарлицкий – Шипачёв – Афиногенов;
Волков – Никулин, Брюквин – Закриссон – Петунин;
Зайцев – Вишневский, Панкратов – Мозер – Индрашис;
Меньшиков – Прибыльский, Моисеев – Ефремов – Сидляров.
«Динамо» Минск:
Энрот (Карнаухов);
Уиркош – Готовец, Пулккинен – Хауден – Павлович;
Осипов – Хенкель, С. Костицын – Ковыршин – Степанов;
Лисовец – Знахаренко, А. Костицын – Китаров – Казионов;
Евенко, Дроздов – Волков – Буйницкий, Литвинов.
«Динамо» М — «Динамо» Мн: лучший снайпер хозяев Тарасов пропустит матч