«Динамо» М — «Динамо» Мн: лучший снайпер хозяев Тарасов пропустит матч

Стали известны составы на матч московского и минского «Динамо», который состоится сегодня, 22 сентября, в ДС «Мегаспорт», сообщает с места событий корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов. Начало – в 17:00 мск. Встречу из-за повреждения пропустит лучший снайпер москвичей Даниил Тарасов.



«Динамо» Москва:



Бочаров (Ерёменко);

Койвисто – Хиетанен, Кагарлицкий – Шипачёв – Афиногенов;

Волков – Никулин, Брюквин – Закриссон – Петунин;

Зайцев – Вишневский, Панкратов – Мозер – Индрашис;

Меньшиков – Прибыльский, Моисеев – Ефремов – Сидляров.



«Динамо» Минск:



Энрот (Карнаухов);

Уиркош – Готовец, Пулккинен – Хауден – Павлович;

Осипов – Хенкель, С. Костицын – Ковыршин – Степанов;

Лисовец – Знахаренко, А. Костицын – Китаров – Казионов;

Евенко, Дроздов – Волков – Буйницкий, Литвинов.