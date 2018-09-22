«Локомотив» — СКА: в воротах хозяев будет играть 20-летний Коновалов

Стали известны составы команд на матч ярославского «Локомотива» с петербургским СКА в рамках регулярного чемпионата КХЛ, информируют клубы в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 22 сентября, начало — в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию матча.
«Локомотив»:
Коновалов (Исаев);
Афанасьев — Накладал, Лотионов — Контиола — Козун;
Кутузов — Аверин, Ильенко — Красковский — Юртайкин;
Кронвалль — Елесин, Аверин — Алексеев — Санников;
Черепанов, Апальков, Каюмов — Иванов — Коваленко.
СКА:
Шестёркин (Хелльберг);
Гавриков — Херсли, Гусев — Дацюк — Якупов;
Хафизуллин — Зуб, Кузьменко — Прохоркин — Барабанов;
Рукавишников — Белов, Кручинин — Коскиранта — Плотников;
Сёмин, Николаев, Тихонов — Каблуков — Кетов.
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