«Локомотив» — СКА: в воротах хозяев будет играть 20-летний Коновалов

Стали известны составы команд на матч ярославского «Локомотива» с петербургским СКА в рамках регулярного чемпионата КХЛ, информируют клубы в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 22 сентября, начало — в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию матча.



«Локомотив»:



Коновалов (Исаев);

Афанасьев — Накладал, Лотионов — Контиола — Козун;

Кутузов — Аверин, Ильенко — Красковский — Юртайкин;

Кронвалль — Елесин, Аверин — Алексеев — Санников;

Черепанов, Апальков, Каюмов — Иванов — Коваленко.



СКА:



Шестёркин (Хелльберг);

Гавриков — Херсли, Гусев — Дацюк — Якупов;

Хафизуллин — Зуб, Кузьменко — Прохоркин — Барабанов;

Рукавишников — Белов, Кручинин — Коскиранта — Плотников;

Сёмин, Николаев, Тихонов — Каблуков — Кетов.