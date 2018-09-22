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«Салават» в результативном матче победил «Барыс», у Умарка — пять очков

«Салават» в результативном матче победил «Барыс», у Умарка — пять очков
Хоккей / КХЛ

Уфимский «Салават Юлаев» на домашней арене одержал уверенную победу над астанинским «Барысом» со счётом 7:3.

В составе команды Николая Цулыгина заброшенными шайбами сумели отметиться Дмитрий Кугрышев, Артём Сергеев, Филип Ларсен, Линус Умарк, Йоонас Кемппайнен и Теэму Хартикайнен, оформивший дубль. У подопечных Андрея Скабелки точные броски в актив записали Андре Петерссон, Никита Михайлис и Дмитрий Шевченко. Форвард «Салавата» Линус Умарк набрал во встрече пять (1+4) баллов, шайба стала для шведского форварда 100-й в Континентальной хоккейной лиге.

КХЛ - регулярный чемпионат
22 сентября 2018, суббота. 14:30 МСК
Салават Юлаев
Уфа
7 : 3
2:1, 5:0, 0:2
Барыс
Астана
1:0 – Кугрышев (Назаревич, Умарк) – 00:49 (5x5), 1:1 – Петерссон (Диц, Старченко) – 15:25 (5x3), 2:1 – Хартикайнен (Кугрышев, Умарк) – 18:09 (5x4), 3:1 – Сергеев (Кадейкин, Жарков) – 21:19 (5x5), 4:1 – Хартикайнен (Кугрышев, Умарк) – 25:07 (5x4), 5:1 – Ларсен (Хартикайнен, Ткачёв) – 27:52 (5x5), 6:1 – Умарк (Хартикайнен) – 31:03 (5x4), 7:1 – Кемппайнен (Кугрышев, Умарк) – 35:34 (5x5), 7:2 – Михайлис – 46:52 (5x5), 7:3 – Шевченко – 53:11 (5x4)

Календарь игр регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19

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