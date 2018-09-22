«Салават» в результативном матче победил «Барыс», у Умарка — пять очков

Уфимский «Салават Юлаев» на домашней арене одержал уверенную победу над астанинским «Барысом» со счётом 7:3.



В составе команды Николая Цулыгина заброшенными шайбами сумели отметиться Дмитрий Кугрышев, Артём Сергеев, Филип Ларсен, Линус Умарк, Йоонас Кемппайнен и Теэму Хартикайнен, оформивший дубль. У подопечных Андрея Скабелки точные броски в актив записали Андре Петерссон, Никита Михайлис и Дмитрий Шевченко. Форвард «Салавата» Линус Умарк набрал во встрече пять (1+4) баллов, шайба стала для шведского форварда 100-й в Континентальной хоккейной лиге.

Календарь игр регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19