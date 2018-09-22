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Томаш Зогорна оштрафован за удар соперника после вбрасывания

Томаш Зогорна оштрафован за удар соперника после вбрасывания
Хоккей / КХЛ

Нападающий хабаровского «Амура» Томаш Зогорна оштрафован спортивно-дисциплинарным комитетом за нарушение в домашнем матче с московским ЦСКА (0:4).

«В связи с обращением комиссии по экспертной оценке судейства матчей чемпионата КХЛ был рассмотрен эпизод встречи «Амур» — ЦСКА. На основании представленных материалов принято решение наложить на форварда «Амура» Томаша Зогорну наказание по п. 1.15. статьи 27 дисциплинарного регламента КХЛ, а также подвергнуть денежному штрафу», — сообщается на сайте команды.

Посмотреть видео нарушения форварда Томаша Зогорны также можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Календарь игр регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19

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