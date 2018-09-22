Жарков: «Салават» постоянно отрабатывает большинство, работаем друг на друга

Нападающий уфимского «Салавата Юлаева» Владимир Жарков поделился впечатлениями от выигранной встречи с астанинским «Барысом» (7:3). Форвард рассказал о тренировке игры спецбригад.



«Хорошая победа, первый период хорошо начали, быстро забили. После пропущенного гола собрались, прибавляли в темпе и переломили ход игры. В третьем периоде уже играли отрезками, пока тяжеловато держать концентрацию, в целом хорошая игра получилась.



Хорошая игра в большинстве? На каждой тренировке отрабатываем этот компонент, у нас и меньшинство хорошо работает, каждый работает друг на друга», — передает слова Жаркова корреспондент «Чемпионата» Кирилл Бережной.

«Салават» в результативном матче победил «Барыс», у Умарка — пять очков

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