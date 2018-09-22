Коледов: рад, что хорошо влился в «Салават Юлаев», играть – одно удовольствие

Защитник «Салавата Юлаева» Павел Коледов прокомментировал домашнюю победу над «Барысом» (7:3) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча стала дебютом 24-летнего хоккеиста в составе клуба из Уфы.



«Хочу поздравить с победой команду и болельщиков! Рад, что так хорошо влился в коллектив. Всё хорошо складывается, играть – одно удовольствие. Начало было немного тяжёлым, потом команда забила хорошие голы. После этого стало чуть легче.



В заключительном отрезке матча команде надо было продолжать играть в свой хоккей. Просто мы два периода хорошо провели, выложились и забили много шайб. В третьем игровом отрезке немного «подсели», совершили ошибки», — приводит слова Коледова официальный сайт уфимского клуба.

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