Доми: не хотел причинить боль Экбладу, чувствую себя ужасно

Нападающий «Монреаль Канадиенс» Макс Доми принёс извинения защитнику «Флориды Пантерз» Аарону Экбладу за инцидент во время очного предсезонного матча.



В самом начале третьего периода игрок «Пантерз» на борту попытался отнять шайбу у Доми, после чего форвард «Монреаля» решил разобраться с обидчиком. Несмотря на явное нежелание Экблада вступать в потасовку, Доми нанёс несколько ударов сопернику по лицу и разбил Экбладу лицо, после чего был досрочно отправлен судьями в раздевалку. Впоследствии форвард был дисквалифицирован на остаток «предсезонки».

Видео момента можно посмотреть на канале Sportsnet в YouTube.

«Чувствую себя не лучшим образом. Я должен был проявить себя иначе. Хоккей – эмоциональный вид спорта, а я эмоциональный игрок. Как бы там ни было, мне необходимо понести наказание за совершённый поступок. Всё это печально, но я уважаю решение лиги.



Мы знакомы с Аароном в течение длительного времени. Я регулярно играл против него на всех уровнях и вовсе не хотел причинить ему боль. Чувствую себя ужасно и надеюсь, что с Экбладом всё в порядке", — цитирует Доми CBC.