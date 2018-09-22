«Северсталь» одержала минимальную победу над «Витязем»

«Северсталь» обыграла «Витязь» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Игра прошла в Череповце и закончилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.

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Подопечные Александра Гулявцева дважды поразили ворота подмосковного клуба в ходе первого игрового отрезка стараниями Максима Рыбина и Картера Эштона. На старте второго периода гости сумели отыграть один гол после результативного броска в исполнении Артёма Швец-Рогового. В третьем периоде зрители заброшенных шайб не увидели.



«Северсталь» набрала девять очков после 10 матчей, на счету команды Валерия Белова восемь очков после десяти игр.

Видео основных моментов матча можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.