Хет-трик Афиногенова помог московскому «Динамо» обыграть минских одноклубников

Московское «Динамо» обыграло минских одноклубников в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча состоялась в Москве и закончилась со счётом 5:2 в пользу коллектива Владимира Воробьёва.

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В первом периоде Максим Афиногенов вывел хозяев вперёд, но Олег Евенко восстановил равновесие во втором периоде. До сирены на второй перерыв в ворота гостей влетело две шайбы, авторами которых стали Афиногенов и Дмитрий Кагарлицкий, реализовавшие численное преимущество. На старте третьего игрового отрезка Афиногенов снова забил в большинстве и оформил хет-трик, на что гости ответили точным броском Сергей Костицына. В концовке преимущество хозяев закрепил Александр Петунин.



Московская команда набрала семь очков и ушла с последнего места в Западной конференции, на которое опустились минчане.

Видео основных моментов матча можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.