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Хет-трик Афиногенова помог московскому «Динамо» обыграть минских одноклубников

Хет-трик Афиногенова помог московскому «Динамо» обыграть минских одноклубников
Хоккей / КХЛ

Московское «Динамо» обыграло минских одноклубников в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча состоялась в Москве и закончилась со счётом 5:2 в пользу коллектива Владимира Воробьёва.

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В первом периоде Максим Афиногенов вывел хозяев вперёд, но Олег Евенко восстановил равновесие во втором периоде. До сирены на второй перерыв в ворота гостей влетело две шайбы, авторами которых стали Афиногенов и Дмитрий Кагарлицкий, реализовавшие численное преимущество. На старте третьего игрового отрезка Афиногенов снова забил в большинстве и оформил хет-трик, на что гости ответили точным броском Сергей Костицына. В концовке преимущество хозяев закрепил Александр Петунин.

Московская команда набрала семь очков и ушла с последнего места в Западной конференции, на которое опустились минчане.

Видео основных моментов матча можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

КХЛ - регулярный чемпионат
22 сентября 2018, суббота. 17:00 МСК
Динамо М
Москва
5 : 2
1:0, 2:1, 2:1
Динамо Мн
Минск
1:0 – Афиногенов – 12:46 (5x5), 1:1 – Евенко (Хауден) – 27:00 (5x5), 2:1 – Афиногенов (Шипачёв, Койвисто) – 31:28 (5x4), 3:1 – Кагарлицкий (Койвисто, Шипачёв) – 35:48 (5x4), 4:1 – Афиногенов (Хиетанен, Койвисто) – 44:42 (5x4), 4:2 – Костицын (Хауден) – 52:14 (5x3), 5:2 – Петунин (Закриссон) – 55:20 (5x5)
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