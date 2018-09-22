Голкипер «Локомотива» Александр Салак пропустил матч со СКА из-за травмы

Главный тренер ярославского «Локомотива» Дмитрий Квартальнов после проигрыша петербургскому СКА (0:2) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги рассказал, по какой причине матч пропустил голкипер «железнодорожников» Александр Салак. Место в воротах хозяев занял 20-летний Илья Коновалов.



«Почему сегодня Салака не было в заявке? У него травма», — передаёт слова Квартальнова корреспондент «Чемпионата» Сергей Никулин.



Первый период не порадовал зрителей заброшенными шайбами, а во втором игровом отрезке гости дважды огорчили голкипера «железнодорожников» Илью Коновалова – сначала отличился Николай Прохоркин, а затем преимущество питерцев укрепил Виктор Тихонов. Счёт не изменился вплоть до финальной сирены. Клуб из Северной столицы одержал шестую победу подряд. Голкипер гостей Игорь Шестёркин отыграл на ноль, отразив 26 бросков.

«Локомотив» бросил под СКА 20-летнего вратаря. И проиграл «Армейцы» не пропускают уже больше 237 минут.