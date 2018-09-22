В. Воробьёв: Афиногенов сделал правильные выводы, которые подтвердил своей игрой

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Воробьёв прокомментировал победу над минским «Динамо» (5:2).



«Это очень важные два очка для нашей команды. У нас на льду сегодня была команда, которая работала все 60 минут. Что-то получалось, что-то нет, но ребята старались выполнить тренерскую установку. Были ошибки, но ребята старались исправлять их все вместе. У нас нет времени отдыхать, будем готовиться к следующей игре.



Это был лучший матч в сезоне? Я бы очень хотел, чтобы таких матчей было ещё больше. У нас есть куда добавлять, хотелось бы, чтобы это было начало большого пути. Мы много работаем на тренировках над различными компонентами. Пока что-то не получается при игре в меньшинстве, но всё придёт, надо больше работать над этим компонентом. Главное, не опускать руки.



Зависимость от игры звена Шипачёва? Рано разбирать нашу команду по полочкам. У нас есть молодое звено, которое пришло из Высшей лиги. Думаю, что и Брюквин, и Тарасов способны давать результат. Будем работать.



Травма Тарасова? Думаю, что он сыграет в следующем матче. Закриссон наконец-то хорошо сыграл? Согласен. Они с Индрашисом выполнили много работы. Я доволен их игрой в этом матче.



Хет-трик Афиногенова? Ждал от него такой прыти. Не хочу разбирать его игру, дай бог, чтобы всё продолжалось. Мы говорили с ним, он сделал правильные выводы, которые подтвердил своей игрой», — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

«Динамо» М — «Динамо» Мн: Максим Афиногенов отметился хет-триком